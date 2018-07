Associazione denuncia,ancora sassi contro ambulanza a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Sassi contro un'ambulanza in un quartiere della periferia di Napoli: a denunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". Questa, secondo gli attivisti, è la cinquantesima aggressione che si verifica dall'inizio dell'anno. L'ambulanza della postazione Miano, si legge nel post, era stata allertata dalla centrale operativa per "sospetta lesione ossea arto inferiore" intorno alle ore 22.00 di ieri. "Mentre il mezzo si dirige in via Arenaccia viene colpito più volte da sassi che fortunatamente hanno lesionato solo il portellone laterale ed il parabrezza. Ovviamente l'autista ferma immediatamente l'ambulanza, l'equipaggio avvisa la Centrale Operativa". "L'Associazione è basita per il gesto di estrema ferocia - si sottolinea - Ci auguriamo che sia stata una 'bambinata' perché se lo avessero fatto degli adulti vuol dire che c'è un odio nei nostri confronti immotivato. Siamo stanchi di assistere a queste scene di "guerriglia urbana".