Dl dignità: Gelmini, iter "flash" maggioranza inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Il cosiddetto decreto dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale quasi due settimane dopo la sua approvazione in Consiglio dei ministri, con un colpevole ritardo causato dai dissidi interni al governo. Adesso la maggioranza vorrebbe imporre alla Camera un iter flash: pochissimi giorni in Commissione e poi una volata finale per il passaggio in Aula. Non è accettabile un atteggiamento di questo tipo. Il Parlamento abbia il tempo necessario per esaminare in maniera approfondita il provvedimento, per fare le adeguate audizioni di esperti, per lavorare a proposte emendative al testo. Senza forzature e senza strappi". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati