Mattarella, Ue successo,convivenza non contrapposizione

(ANSA) - TBILISI, 17 LUG - "Nonostante le difficoltà" va perseguito con determinazione "il grande disegno che ha reso l'Unione un successo unico nella storia, polo di attrazione imperniato sui principi della democrazia liberale; spazio di pace e prosperità". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un discorso all'università di Tiblisi. "La Ue mantiene il fascino - ha aggiunto - di un progetto unico per slancio ideale e per concretezza, per chi voglia un sistema basato su regole condivise, che conducano alla convivenza, all'impegno comune e non alla contrapposizione".