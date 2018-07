Obama in Sudafrica per cerimonia Mandela,'oggi tempi strani'

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Con un'ovazione e il suo slogan più noto, "Yes, we can!" scandito da 15 mila persone, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato accolto a Johannesburg, alla cerimonia per i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela. Sul palco ha aperto il suo discorso sottolineando che "le notizie ogni giorno ci portano titoli da capogiro e inquietanti" e parlando di "tempi strani e incerti".