Gaza: dalla Striscia lanciato 'falco incendiario'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - I resti di un falco a cui era stato legato materiale incendiario sono stati trovati ieri in un campo israeliano a breve distanza dalla striscia di Gaza, mentre nella zona si sviluppavano diversi incendi provocati da aquiloni e palloni palestinesi. Lo riferisce Yediot Ahronot secondo cui è probabile che anche il volatile sia stato lanciato da Gaza per bruciare terre israeliane. L'episodio è stato condannato su twitter dal portavoce del ministero degli esteri israeliano, Emmanuel Nachshon. ''Le ultimissime da Hamas: un ordigno incendiario - ha scritto - legato ad un falco che doveva volare da Gaza ad Israele per bruciare campi. E' tutto quanto distingue Hamas: crudele, orrendo e repellente''.