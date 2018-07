India: stuprano dodicenne per oltre sette mesi, 18 arrestati

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Almeno 22 persone in India hanno violentato per più di sette mesi una ragazzina di 12 anni con problemi all'udito. Lo riporta il Times of India. La polizia ha arrestato 18 sospetti e sta dando la caccia agli altri. I violentatori, che lavoravano come operai e guardie di sicurezza in un complesso di appartamenti nella città di Chennai, sedavano la piccola con iniezioni, soft drink e con una polvere che le facevano inalare. Durante gli stupri si sono anche filmati costringendo la ragazzina al silenzio con la minaccia di diffondere i video. I genitori non sospettavano di nulla, ha detto la polizia e non erano stati messi in allarme dal fatto che la ragazzina rientrasse sempre tardi da scuola.