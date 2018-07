Onu:Italia a 20 anni Statuto di Roma, diritti umani centrali

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Il vice Rappresentante Permanente italiano alle Nazioni Unite a New York, Ambasciatore Inigo Lambertini, è intervenuto oggi agli eventi commemorativi tenutisi al Palazzo di Vetro in occasione del ventesimo anniversario dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, firmato nella capitale italiana il 17 luglio 1998. "L'Italia - ha detto Lambertini - ribadisce il suo convinto sostegno alla Corte Penale Internazionale e ai principi e finalità dello Statuto di Roma: individuare e punire i responsabili di crimini internazionali è cruciale per assicurare la protezione e promozione dei diritti fondamentali dell'uomo. L'Italia, candidata al Consiglio per i Diritti Umani per il mandato 2019-2022, crede fermamente nella necessità di porre i diritti umani al centro del sistema legale internazionale. Per questo motivo dobbiamo continuare a impegnarci per raggiungere l'universalizzazione dello Statuto di Roma incoraggiando gli Stati che ancora non ne siano parte a ratificarlo".