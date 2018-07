Albania-Ue: avvio preparativi negoziati adesione

(ANSA) - TIRANA, 17 LUG - Il commissario europeo all'Allargamento ha ufficializzato oggi a Tirana l'avvio dei preparativi per i negoziati di adesione dell'Albania all'Unione europea, che dovrebbero partire formalmente il prossimo giugno del 2019. Intervenuto in una seduta del governo albanese, Hahn ha dichiarato che "i prossimi 12 mesi saranno un periodo di intenso lavoro, per identificare la conformità della legislazione albanese con quella europea, a seconda dei 35 capitoli dei negoziati. Non c'e' tempo da perdere, perciò abbiamo deciso di partire subito. La Commissione si e' messa gia' al lavoro, e a settembre presenteremo anche il calendario dei periodici incontri fra le parti". Hahn ha sottolineato che nel frattempo il paese dovrebbe garantire il progresso realizzato e mantenere il ritmo delle riforme, in particolare della riforma giudiziaria, legata ai capitoli sullo Stato di diritto, con i quali dovrebbero partire anche i negoziati di adesione.