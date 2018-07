Amazon: Bbc, scioperi in Germania e Spagna nel Prime day

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - I lavoratori Amazon di alcuni Paesi europei come Germania, Spagna e Polonia stanno scioperando in coincidenza con il Prime Day, le 36 ore di promozioni e sconti previsti dal colosso dell'e-commerce statunitense e scattati in Italia da ieri a mezzogiorno. Lo riferisce la Bbc. Su Twitter è nato anche l'hashtag 'Amazonstrike' tradotto in varie lingue. Secondo la Bbc, in Germania centinaia di lavoratori dei magazzini stanno protestando per chiedere migliori condizioni di lavoro. Per la creatura di Jeff Bezos, la Germania è il secondo mercato più grande al mondo, dopo gli Stati Uniti. Secondo il sindacato tedesco 'Verdi services union', la compagnia di Seattle si starebbe arricchendo "risparmiando soldi sulla salute dei suoi lavoratori". Amazon invece sostiene che gli stipendi sono adeguati e che il personale guadagna circa 12 euro l'ora dopo due anni. Scioperi in corso anche in Spagna. Nello stabilimento di San Fernando de Henares, vicino Madrid, si è registrata un'adesione dell'80%.