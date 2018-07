Papa: 11-12 agosto incontro con i giovani diocesi italiane

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 LUG - Decine di migliaia di giovani, da quasi 200 diocesi in tutta Italia, nella prima settimana di agosto si metteranno in cammino a piedi, riscoprendo le vie dei pellegrini delle loro terre d'origine e convergendo a Roma, sabato 11 e domenica 12 agosto. Al Circo Massimo (sabato 11 pomeriggio) e in piazza San Pietro (domenica 12 mattina) sono attesi almeno in cinquantamila, accompagnati da più di 100 vescovi. Sabato 11 agosto l'appuntamento è al Circo Massimo dove, tra le 18.30 e le 20.30, Papa Francesco incontrerà i giovani. Domenica 12 agosto alle 9.30, in Piazza San Pietro, il card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Cei, presiederà la celebrazione della messa. Alle 11.00 Papa Francesco raggiungerà nuovamente i giovani pellegrini, conferendo loro il suo mandato missionario e benedicendo i doni che i ragazzi italiani porteranno alla Gmg di Panama (gennaio 2019): il Crocifisso di San Damiano e la Madonna di Loreto. Ultimo appuntamento, domenica 12, è infine l'Angelus di Papa Francesco.