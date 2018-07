Le Monde, 'Italia amara per vittoria Bleus'

(ANSA) - PARIGI, 18 LUG - "L'Italia amara per la vittoria dei Bleus": questo il titolo di un articolo pubblicato oggi sulla Matinale du Monde, la versione per smartphone di Le Monde. "Dalla finale della Coppa del Mondo l'Italia vede nero. Dichiarazioni antifrancesi e dichiarazioni razziste si moltiplicano sui social network". Il grande giornale parigino si chiede "se gli italiani non sappiano perdere?". "Se il Paese non riesce a digerire la mancata qualificazione al Mondiale, la stampa nazionale si consola sottolineando le prodezze di un Didier Deschamps sotto influenza italiana" per le cinque stagioni passate alla Juve. Mentre il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un tweet pubblicato all'indomani della vittoria dell'Equipe de France contro la Croazia, non si è risparmiato di "attaccare" su Twitter "alcuni simboli culturali francesi". Le Monde riporta anche l'irritazione manifestata contro la decisione del Museo del Louvre di pubblicare un fotomontaggio con la Gioconda con indosso la maglia dei Bleus.