Rai: Bersani, accordo Pd-Fi su uomo Mediaset è dadaismo puro

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Ciò che sta succedendo su Commissioni di garanzia e Copasir è "incredibile. Le famose opposizioni - parlo di Pd e Forza Italia - attribuiscono la presidenza della Vigilanza Rai a un uomo Mediaset. Siamo al dadaismo puro, e non voglio neanche parlare di altro. In altri tempi una cosa così avrebbe suscitato il finimondo. Tanto valeva aspettare qualche mese, se si risolvono i problemi di Berlusconi, metterci direttamente lui e tanti saluti. Questa sarebbe l'opposizione... Siamo a posto". Così in un'intervista Pier Luigi Bersani che sottolinea come queste scelte derivino da un "accordo chiaro" tra i dem e Forza Italia. "Il Pd voleva il Copasir, Forza Italia voleva la Vigilanza e il buon senso va a farsi friggere. Io capisco la necessità di fare accordi, spiega, ma c'è un limite: non puoi fare uno sfregio così alla Rai. Qualsiasi liberale, anche uno stracciatissimo liberale, non può accettare una cosa del genere".