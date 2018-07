Rientrati in Sardegna pellegrini bloccati a Barcellona

(ANSA) - PORTO TORRES (SASSARI), 18 LUG - Sono rientrati in Sardegna i 250 pellegrini rimasti bloccati per 48 ore nel terminal dello scalo portuale di Barcellona perchè la nave su cui si sarebbero dovuti imbarcare non ha potuto aspettare la comitiva, arrivata con diverse ore di ritardo a causa delle condizioni meteo avverse, con anche alcuni incidenti stradali, incontrate durante il viaggio di rientro da Lourdes. Riprotetti dalla compagnia di navigazione Grimaldi sulla Criuse Roma, il gruppo dell'Unitalsi per il Sud Sardegna è sbarcato questa mattina a Porto Torres e nel pomeriggio a bordo dei pullman messi a disposizione dall'organizzazione, arriveranno a Cagliari. Oltre 500 fedeli erano partiti tra il 10 e il 12 luglio dalla Sardegna per Lourdes. Circa 300 avevano viaggiato in aereo all'andata e al ritorno, gli altri 250, tra cui molti anziani e una cinquantina di malati, aveva preso i pullman da Cagliari per imbarcarsi in nave a Porto Torres e da lì raggiungere Barcellona e proseguire per Lourdes. Nel tragitto di rientro la disavventura che ha bloccato i 250 pellegrini nel porto spagnolo. La macchina dell'assistenza si è mosso in moto quasi subito e anche la Grimaldi ha supportato la comitiva durante l'inaspettato pernottamento nel terminal portuale. (ANSA).