(ANSA) - FORLI', 18 LUG - Un autotrasportatore romeno di 47 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente stradale in prima mattinata nell'area di servizio 'Bevano Ovest', nel tratto forlivese dell'A14. Dopo aver parcheggiato il suo autofurgone nella zona riservata alla sosta dei mezzi pesanti, il camionista è sceso dalla cabina di guida, ma è stato investito, per cause ancora da chiarire, da un tir autoarticolato. Soccorso dal 118, viste le sue condizioni critiche è stato trasportato d'urgenza nel centro medico specializzato. Sul posto anche la Polizia stradale della sezione di Forlì dell'A14 per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.(ANSA).