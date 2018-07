Sale e grassi: l'Onu non voterà una risoluzione ma solo una dichiarazione politica

La riunione dell’Assemblea Generale dell’Onu del 27 settembre sulle malattie non trasmissibili si concluderà con una dichiarazione politica, da adottare per consenso, su cui sono in corso in questi giorni negoziati. Non è prevista nessuna risoluzione e nessun voto. E' quanto emerge da fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro.

La notizia suona come una mezza marcia indietro dopo le aspre polemiche per l'ipotesi di una risoluzione che avrebbe colpito il Made in Italy (a partire dal Parmigiano Reggiano), tra l'altro con il sistema delle "etichette a semaforo".

La lotta alle malattie non trasmissibili (NCD) è alta nell’agenda di sviluppo delle Nazioni Unite (SDG target 3.4) e la riunione del 27 settembre sarà la terza convocata ad alto livello dal 2014 per esaminare I progressi (pochi) compiuti in vista della loro riduzione. All’inizio di luglio, in una audizione della società civile preparatoria della riunione di settembre, il presidente dell’Assemblea Generale Miroslav Lajcak ha definito «enormi» le sfide poste da diabete, ipertensione, malattie cardiache e cancro alla salute e il benessere globali.

«Per la prima volta nella storia le malattie non trasmissibili uccidono più delle epidemie», ha detto Lajcak notando che le NCD, che pure sono prevenibili, sono responsabili di due terzi delle morti del mondo. «Troppe», ha detto il presidente dell’Assemblea Generale pur ammettendo che progressi sono stati fatti sul fronte del consumo di tabacco e delle bevande ad altro contenuto di zucchero.

L’Italia, decisamente profilata a favore della dieta mediterranea e delle produzioni agro alimentari di qualità e sostenibili, ha un ruolo nella organizzazione del vertice di settembre con il Rappresentante Permanente italiano Sebastiano Cardi, così come il collega uruguaiano Elbio Rosselli in qualità di co-facilitatori dell’evento.