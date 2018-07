Dl benzina: Pd, maggioranza manca, salta taglio accise

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "In commissione Bilancio sul decreto legge sulla fatturazione elettronica la 'maggioranza che non c'è' impedisce di togliere una parte di accise su benzina, come aveva promesso Matteo Salvini. Si vota e la maggioranza non finisce sotto perché manca Leu, che dovrebbe fare opposizione a loro e non a noi...". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Mauro Maria Marino, vicepresidente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.