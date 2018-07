Iran apre gli stati anche alle donne

(ANSA) - TEHERAN, 18 LUG - In Iran le donne potranno d'ora in poi andare allo stadio a vedere anche le partite maschili. Lo ha reso noto il vicepresidente iraniano, Masumeh Ebtekar, che ha le deleghe per le donne e la famiglia. Il presidente Hassan Rohani in una recente lettera al ministro dello sport, Masoud Soltanifar, aveva chiesto la revoca del divieto. Negli ultimi anni, molti attivisti e celebrità hanno fatto campagne per eliminare il divieto discriminatorio di genere. Nonostante questo, molte donne sono entrate in passato negli stadi di calcio, indossando finte barbe, per poi pubblicare immagini sui social media. Durante la Coppa del Mondo appena conclusa, per due volte le donne sono state autorizzate a guardare le partite dell'Iran contro Spagna e Portogallo nello stadio di Teheran, in un maxischermo.