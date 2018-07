Terremoto: sequestrata area sosta camper a Campi di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 LUG - Un'area di proprietà della pro loco per la sosta dei camper è stata sequestrata a Campi, una frazione di Norcia. I carabinieri forestali, coordinati dalla procura di Spoleto, contestano la mancanza delle relative autorizzazioni che non sarebbero mai state concesse dal Comune. L'area fa parte del progetto 'Back to Campi' che ha l'obiettivo di rivitalizzare la frazione duramente colpita dal terremoto del 2016. Ospita una sorta di tenda e due container sanitari. Con l'ANSA il presidente della pro loco Roberto Sbriccoli si è detto "amareggiato" dal sequestro. "Questa realtà che avevamo creato l'anno scorso grazie alle donazioni e alla solidarietà arrivata da tutta Italia - ha spiegato - con l' aiuto dei camperisti avevano cercato in parte di far ripartire il turismo nella nostra piccola frazione. Non c'era alcuno scopo di lucro, infatti il soggiorno nell'area camper era gratuito". (ANSA).