Un collaboratore di Macron ha picchiato i manifestanti. E' bufera

Dall’Eliseo alla rissa contro i manifestanti del primo maggio. Sembrerebbe il surreale scenario di un B-Movie e invece, secondo il quotidiano Le Monde, è tutto vero. Un collaboratore del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, ha picchiato un manifestante al termine della Festa Internazionale dei Lavoratori a Parigi, in Place de la Contrescarpe, storico ritrovo studentesco nella rive gauche parigina, non lontano dal Panthéon.

Nei video visionati dal giornale (e che ora impazzano in tv e sui social network), si vede il collaboratore presidenziale con il volto coperto da un casco con visiera della polizia, malgrado non sia un agente, strattonare per il collo una ragazza dai capelli castani, poi colpire un ragazzo, già a terra, circondato dai poliziotti in stile Robocop della compagnia repubblicana di sicurezza (Crs). In uno dei filmati, spiega Le Monde, si sente il giovane supplicarlo di calmarsi: «Le spiego!», grida il ragazzo. Invano. L’uomo col casco - «fuori di sé», secondo Le Monde - lo trascina a terra, poi lo afferra pesantemente per il collo colpendolo più volte. Interpellato da Le Monde, il diretto interessato non ha confermato né smentito la sua presenza in Place de la Contrescarpe.

Benalla era tra i responsabili della sicurezza di Macron durante la campagna presidenziale del 2017, e poi è stato assunto all’Eliseo con il vice-capo di gabinetto François-Xavier Lauch. Per ora, se l’è cavata con una sospensione di quindici giorni ma non ha perso il suo posto nel palazzo presidenziale. Una sanzione rimasta segreta per due mesi e mezzo. In serata, si levano le prime voci dall’opposizione. «E' assolutamente scandaloso», tuona, dalla France Insoumise, il deputato Alexis Corbière appellandosi a Macron e al ministro dell’Interno, Gérard Collomb, per fare piena luce sull'accaduto e sanzionare in modo «esemplare» il funzionario. «Ricordo che dei sindacalisti sono stati condannati a quattro mesi con la condizionale per aver strappato una camicia», ha aggiunto, riferendosi alla famosa vicenda dei manager Air France aggrediti dai lavoratori.

Il capo di gabinetto di Macron, Patrick Strzoda, ha confermato tutto. Com'è stato possibile tutto ciò?, gli chiedono. «Alexandre Benalla - racconta al quotidiano Le Monde - mi avvisò due giorni prima che desiderava partecipare ad un intervento con la polizia per vedere come si gestiscono le grandi manifestazioni, in occasione del Primo maggio. Mi ha chiesto l’autorizzazione, cosa che ho accettato, precisando che ci sarebbe andato in quanto osservatore. Il giorno dopo, sono stato avvisato da un collaboratore che Benalla era stato riconosciuto mentre partecipava alle operazioni di tutela dell’ordine pubblico. Ho visto i video, l’ho convocato il giorno stesso».

Quindi ha chiamato Macron, quel giorno in Australia. «Se i fatti vengono confermati - rispose il presidente - vanno sanzionati». Nella lettera di richiamo inviata a Benalla si deplora un «comportamento chiaramente inappropriato», oltraggio «all'esemplarità di cui devono dar prova, in ogni circostanza, gli agenti della presidenza della Repubbliica». Uomo avvisato, mezzo salvato: «Una seconda volta e verrai licenziato», lo avverte l’Eliseo. A parte la sospensione temporanea, dal 4 al 19 maggio, Benalla rimane al fianco del presidente, anche se trasferito ad un incarico amministrativo, dove si occupa della sicurezza di eventi organizzati «all'interno del Palazzo», come gli incontri aziendali o la recente celebrazione dei Bleus dopo la vittoria ai mondiali dell’Equipe de France. Ma la vicenda, probabilmente, non è destinata a finire qui.