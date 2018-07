Emergenza incendi in Svezia, roghi anche nell'Artico

E’ emergenza incendi di Svezia a causa delle alte temperature di questa estate, mentre roghi vengono segnalati anche in altri paesi del Nord del mondo, come Norvegia, Finlandia, Russia, Groenlandia, Alaska e Canada. Undici di questi incendi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione satellitare Copernicus.

Come riferisce il quotidiano britannico Guardian, Copernicus ha rilevato più di 60 roghi in Svezia. Quattro cittadine sono state evacuate, e il governo di Stoccolma ha chiesto aiuto ai partner europei. Secondo il Guardian, la Norvegia ha mandato 6 elicotteri e l’Italia 2 Canadair.

Le autorità svedesi dicono che il rischio di nuovi incendi nei prossimi giorni è «estremamente alto», a causa di temperature previste oltre i 30 gradi. Il Sistema europeo di informazioni sugli incendi boschivi avverte che il pericolo di roghi sarà estremo nell’Europa centrale e settentrionale nelle prossime settimane.

Le autorità dell’Ue mettono in rilievo che molti degli incendi di quest’anno sono al di fuori delle tradizionali zone del Mediterraneo e che stanno avvenendo sempre di più in luoghi inaspettati.