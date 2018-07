Migranti: Cei, salvare umanità da imbarbarimento

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e dall'imbarbarimento passa dall'impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata". Lo dice la Cei in una dichiarazione sulla questione dei migranti. "Rispetto a quanto accade non intendiamo né volgere lo sguardo altrove - sottolinea la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana - , né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto".