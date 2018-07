Putin, summit con Trump un successo, vogliono sminuire

(ANSA) - MOSCA, 19 LUG - Il summit con Donald Trump è stato "tutto sommato un successo" anche se alcune forze in America "cercano di sminuire" i risultati ottenuti. Lo ha detto Vladimir Putin parlando alla riunione degli ambasciatori russi a Mosca. Così la Tass. Putin ha sottolineato che l'incontro con Trump ha comportato degli accordi "utili". "Vedremo naturalmente come andranno avanti le cose, soprattutto perché certe forze in America cercano di sminuire e di sconfessare i risultato ottenuti a Helsinki". "Pur con differenze nei punti di vista", ha sottolineato Putin, con Trump è emersa una posizione comune sul fatto che "i rapporti russo-americani si trovano in una condizione estremamente insoddisfacente, per certi versi sono peggiori che nei tempi della Guerra Fredda". Putin ha anche criticato la Nato dichiarando che "chi cerca di inasprire la situazione volendo, per esempio, includere l'Ucraina e la Georgia nell'orbita militare dell'alleanza atlantica dovrebbe pensare alle possibili conseguenze di tale politica irresponsabile".