Gb: Kipling 'colonialista e razzista', cancellata sua poesia

(ANSA) - LONDRA, 19 LUG - "Razzista" e cantore del colonialismo imperiale britannico. E' senz'appello la 'sentenza' emessa contro Rudyard Kipling dal collettivo di studenti che nelle scorse ore ha sfregiato il testo dei versi forse più celebri del poeta vittoriano, quelli di 'If' ('Se'), affissi nel campus dell'università di Manchester. L'iniziativa è stata rivendicata dalla Student Union, in rappresentanza degli studenti neri e asiatici, i cui leader hanno cancellato le parole di 'If, scritte da Kipling nel 1895. E le hanno sostituite con il testo di 'Still I rise', inno alla "storia degli oppressi" della poetessa afroamericana Maya Angelou. Riddi Viswanathan, responsabile del dossier diversità nella Union, ha bollato la scelta di Kipling come "completamente inappropriata" per la Gran Bretagna di oggi, tanto meno sul muro di un edificio appena restaurato e intitolato all'attivista anti-apartheid sudafricano Steve Biko. I vertici della Manchester University hanno parlato di "iniziativa autonoma" degli studenti,evitando giudizi.