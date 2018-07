Macerata: Carmen, Macbeth, Rigoletto in Sferisterio 2019

(ANSA) - MACERATA, 19 LUG - Se il Macerata Opera Festival 2018 è all'insegna del verde, l'edizione del 2019 sarà avvolta dal rosso acceso. "Rosso come vita, rosso come cuore e rosso come sangue" è stato detto nel presentare gli spettacoli in programma il prossimo anno prima dell'incontro con l'archistar Mario Cucinella nella terrazza del Palazzo degli Studi. Il primo spettacolo del 2019 andrà in segna il 19 luglio: sarà Carmen di Bizet con regia di Jacopo Spirei, salirà sul podio dell'orchestra Francesco Lanzillotta (repliche il 28 luglio, il 3 e il 10 agosto). La seconda opera, in programma il 20 luglio, sarà Macbeth di Verdi diretto da Emma Dante, con la direzione di Francesco Ivan Ciampa (repliche il 26 luglio e il 4 agosto), Terza opera, il 21 luglio, sarà la ripresa di Rigoletto di Verdi, già presentato nel 2016, con la regia di Federico Grazzini e direttore d'orchestra Giampaolo Bisanti (repliche il 27 luglio, il 2 e il 9 agosto). La stagione 2019 si chiuderà l'11 agosto con un evento speciale.(ANSA).