(ANSA) - PIACENZA, 20 LUG - E' stato fermato a Milano un romeno di 34 anni, accusato di essere il responsabile della violenza sessuale ai danni di una barista cinese di Piacenza, avvenuta l'altra notte in via Dante. L'uomo, che stava fuggendo, è stato identificato dai Carabinieri di Piacenza e individuato in zona Forlanini, a piedi. Si tratta di un pregiudicato che stava scontando una condanna per altri reati, in detenzione domiciliare con permesso di uscire per lavorare durante il giorno, non alla sera. La donna, una cinese di 40 anni, intanto è stata dimessa dall'ospedale, dove era stata portata sotto choc. (ANSA).