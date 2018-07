(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del Presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l'immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post.