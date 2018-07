Accoltella gente su un bus a Lubecca: 12 i feriti. Arrestato

Non ci sarebbero morti, nonostante in un primo momento il bilancio provvisorio era di una vittima, tra i 12 feriti nell’accoltellamento del bus di Lubecca diretto nella località marittima di Travermuende. Lo ha detto il portavoce della polizia, Dierk Duerbrook, a Bild. L’uomo avrebbe avuto in mano un coltello da cucina, secondo quanto riferisce un testimone oculare al Luebecker Nachrichten. L’autore dell’assalto è stato arrestato.