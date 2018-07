Temporali sull'Astigiano e sul Torinese, ingenti i danni

Forti temporali, con raffiche di vento e grandine, si sono abbattuti nella notte anche sull'Astigiano. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per allagamenti, rami e alberi caduti, cartelli stradali divelti e tetti scoperchiati.

In città la zona pedonale del centro è stata invasa dall’acqua e alcuni locali e negozi sono stati allagati. Gravi i danni causati all’agricoltura.

Sulla maggior parte della provincia stamane ha smesso di piovere. Le temperature sono scese fino a 10 gradi rispetto ai giorni scorsi.

Un violento temporale si è abbattuto, nella tarda serata di ieri sera, sul torinese.

La forte pioggia ha allagato il pronto soccorso di Chivasso, che è stato chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. I pazienti sono stati trasferiti nella sala gessi.

Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade allagate. Le zone più colpite sono state quelle di Chivasso e Orbassano.

Una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese, a Vercelli, è crollata per effetto del forte vento che si è abbattuto ieri sera sulla città. Ad intervenire, transennando l’area, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con l'ausilio di una gru. Nessuna tegola, fortunatamente, è caduta sulla strada; quelle crollate all’interno sono state fermate dal sottotetto. Nessun danno alle volte. Ora la chiesa è inagibile e le funzioni religiose sono state spostate ad altra sede.