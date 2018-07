Cina: Xi in missione in Africa, mercoledì vertice dei Brics

(ANSA) - DAKAR (SENEGAL), 21 LUG - Inizia oggi il tour africano del presidente cinese Xi Jinping, per rafforzare la cooperazione economico-militare con paesi in costante crescita. In un'altra tappa della sfida commerciale con gli Stati Uniti, che al contrario non mostrano grande interesse per il continente. Si tratta del primo viaggio all'estero per Xi dopo la conferma al secondo mandato presidenziale e la possibilità di guidare il paese praticamente a vita. Come diversi leader africani. Le prime due tappe saranno il Senegal e il Rwanda, poi il leader cinese volerà in Sudafrica per un vertice delle economie emergenti, i cosiddetti Brics, in programma mercoledì. Il mese scorso i ministri degli esteri dei Brics (Cina, India, Sudafrica, Russia e Brasile) avevano messo in guardia da una nuova "ondata di protezionismo": un chiaro messaggio alla stretta sui dazi di Donald Trump.