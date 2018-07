(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - È un sabato da bollino nero quello dell'autostrada A22 del Brennero per il traffico, che ha visto rallentamenti e code per l'intera giornata. Nel tardo pomeriggio in Trentino sono ancora presenti in direzione sud, tra San Michele e Affi. Le previsioni per la serata sono tranquille, mentre domani le previsioni sono da bollino rosso la mattina in entrambe le direzioni e in direzione sud anche al pomeriggio. (ANSA).