Bannon, una fondazione per i populismi in Europa

(ANSA) - WASHINGTON, 21 LUG - Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca di Donald Trump, ha un piano per influenzare le elezioni del Parlamento europeo della prossima primavera e il voto futuro in vari Paesi Ue: creare una fondazione nel Vecchio Continente con l'obiettivo di promuovere una 'rivolta populista'. L'ex patron del magazine online di destra Breitbart lo ha rivelato al Daily Beast, spiegando come Matteo Salvini sia un modello da seguire per i futuri partner della sua organizzazione no profit. Questa si chiamerà The Movement e avrà il compito di sostenere vari gruppi in tutta Europa ancora poco organizzati. "L'Italia è il cuore pulsante della politica moderna", ha affermato Bannon, "e se funziona qui può funzionare ovunque".