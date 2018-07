(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - L'uomo che si era barricato in un supermercato nell'area di Holywood si è arreso ed è stato arrestato. Lo afferma la polizia di Los Angeles. Al momento non si hanno notizie di feriti. Tutte le persone che erano rimaste dentro all'esercizio commerciale sembrerebbero in salvo.