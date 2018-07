Sudafrica: agguato a minibus autisti taxi, 11 morti

(ANSA) - JOHANNESBURG, 22 LUG - Undici persone sono state uccise in Sudafrica quando sconosciuti hanno aperto il fuoco la scorsa notte su un minibus che trasportava membri di un'associazione di autisti di taxi, secondo quanto ha reso noto la polizia. Altre quattro sono rimaste ferite. Le vittime avevano partecipato ai funerali di un collega e stavano tornando a casa quando è avvenuto l'agguato. L'attacco è avvenuto tra le città di Colenso e Weenen nella provincia di KwaZulu-Natal. Le vittime venivano dalla provincia di Gauteng. La polizia sta indagando sulle motivazioni dell'attacco. Tensioni tra diversi gruppi di tassisti sono frequenti in Sudafrica a causa della competizione per il controllo dei percorsi. Lo scorso maggio i media avevano riferito di una serie di episodi di violenza legati alle rivalità tra autisti di minibus a Città del Capo che avevano provocato 10 morti.