Open Arms, nessuna denuncia contro l'Italia

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Visto quanto oggi riportato su diversi organi di stampa, ci preme precisare che nessuna denuncia è stata presentata nei confronti del Governo italiano né della sua Guardia Costiera". Lo rende noto Proactiva Open Arms in un comunicato, "in relazione ai fatti avvenuti durante l'intervento di salvataggio compiuto il 17 luglio 2018". Nella nota si spiega che il direttore e fondatore di Proactiva Open Arms, Oscar Camps e molti dei suoi volontari presenti a bordo durante l'ultima missione, hanno presentato presso la Procura di Palma di Maiorca una denuncia contro: "Il capitano della motovedetta libica 648 "Ras Al-Jadar", membro della Guardia Costiera libica e il comandante di eventuali altre imbarcazioni libiche intervenute in quelle stesse ore, per omissione di soccorso e per aver causato la morte di due persone. Il capitano del mercantile "Triades", battente bandiera panamense, per omissione di soccorso e omicidio colposo.