(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Quasi mille migranti sono stati soccorsi da venerdì scorso mentre cercavano di raggiungere le coste spagnole in 51 imbarcazioni. È il bilancio diffuso dall'agenzia di stampa iberica Efe. Venerdì è stato il giorno in cui si è registrato un maggiore arrivo di immigrati sulla costa andalusa: in totale sono state soccorse 450 persone in 20 imbarcazioni.