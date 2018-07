Detenuto in semilibertà evade a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Ha fatto perdere le tracce un nordafricano in semilibertà presso il carcere di Perugia dove stava scontando una condanna per spaccio di droga. A denunciarlo i sindacati della polizia penitenziaria Osapp e Sappe secondo i quali lo straniero era monitorato "per radicalismo islamico" ed aveva pendente un provvedimento di espulsione. Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti investigative l'uomo, ora ricercato, non risulta indagato per fenomeni legati all'eversione islamica. Per il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, "è inaccettabile, per rispetto delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, degli operatori e di coloro che credono nella dignità dell'esecuzione penale che non può avere questi esiti beffardi". Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del Sappe, chiede di fare "chiarezza sulla vicenda, sulla mancata espulsione e sul fatto che un detenuto monitorato per radicalismo islamico fruisca di benefici penitenziari che gli consentono di uscire dal carcere".