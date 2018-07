Precipita in grotta: prosegue soccorso, ferito verso uscita

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Proseguono senza interruzioni da sabato sera i soccorsi allo speleologo infortunatosi durante l'attraversata del fiume sotterraneo della Grotta della Mottera, nel Cuneese. La barella del ferito - sempre sotto diretto controllo dei medici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico (Cnsas) - si trova in prossimità dell'uscita della grotta, che il ferito ha raggiunto grazie ai dispositivi su corda allestiti per superare il fiume sotterraneo. Le sue condizioni - riferiscono i soccorritori - sono stabili. L'uscita della barella sta avvenendo dove il fiume si trasforma in una cascata di 80 metri. Per questo, i tecnici di soccorso speleologico stanno consegnando l'infortunato ai tecnici alpini della Delegazione Mondovì, che collaborano dall'inizio delle operazioni. Il ferito verrà calato con una teleferica a una tenda dove resterà al caldo fino all'arrivo dell'eliambulanza 118. (ANSA).