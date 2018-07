In vigore numero chiuso per auto a passo Sella

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - Questa mattina, alle ore 9, è entrato in vigore il 'numero chiuso' per auto e moto a passo Sella. Il progetto pilota #dolomitesvives mira a ridurre il traffico motorizzato sulle Dolomiti. Fino al 31 agosto le limitazioni saranno in vigore da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00. Si può comunque accedere al passo Sella con un pass gratuito della validità di un'ora da richiedere direttamente presso i punti informativi e di registrazione posizionati lungo la strada di accesso al passo da entrambi i versanti. Ci sono anche pass online tramite l'app Open Move oppure www.openmove.com. Di mattina non transiteranno oltre 200 veicoli all'ora, mentre nel pomeriggio un numero compreso fra i 100 e i 150. L'offerta del trasporto pubblico è stata potenziata. I turisti potranno salire in quota anche con le seggiovie e cabinovie. Sarà consentito libero transito alle auto elettriche e agli ospiti e ai dipendenti degli alberghi della zona del passo. (ANSA).