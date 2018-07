Cade dal balcone vicino ad Aosta, grave bimbo di 4 anni

(ANSA) - AOSTA, 23 LUG - E' caduto dal balcone al primo piano dell'abitazione di famiglia a Quart (Aosta) mentre giocava con la sorellina il bambino italiano di quattro anni ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. In base a una prima ricostruzione, il piccolo era da poco rientrato a casa insieme ai suoi familiari. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico e ora è intubato, ricoverato in prognosi riservata. Dell'accaduto si occupa la polizia. Subito dopo i fatti, nella serata di ieri, domenica 22 luglio, il bambino era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Considerate le condizioni critiche, in virtù di un protocollo esistente con la Regione Piemonte, era stato trasferito in elicottero nel nosocomio torinese.(ANSA).