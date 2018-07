Crimea: Moavero, Italia rispetta il diritto internazionale

(ANSA) - BERLINO, 23 LUG - "Noi riteniamo che le norme del diritto internazionale debbano essere rispettate" ma "riteniamo che il meccanismo adottato dalle sanzioni debba essere uno strumento per fare rispettare gli accordi e non un fine che punisca". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi rispondendo a una domanda sulla posizione del ministro Matteo Salvini che ha difeso la legittimità del discusso referendum sull'annessione russa della Crimea. A margine della conferenza stampa con il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas a Berlino, Moavero ha ricordato che "la posizione del governo italiano è stata espressa negli atti posti in essere nell'ultimo Consiglio europeo".