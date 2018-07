Mattarella: "Sì a diritto di associazione per i magistrati"

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Va affermato con chiarezza che il diritto dei magistrati ad associarsi liberamente costituisce condizione preziosa da difendere contro ogni tentativo di indebita intromissione". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale ai magistrati in tirocinio, ai quali ha aggiunto: "Occorre però evitare che l'aggregazione associativa possa trasformarsi in corporativismo o, peggio ancora, in forme di indebita tutela, se non di ingiustificato favore basate sul mortificante criterio di appartenenza".