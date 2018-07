Sparatoria Toronto: bimba e una 18enne le vittime

(ANSA) - WASHINGTON, 23 LUG - Le due vittime rimaste uccise a Toronto dopo che domenica sera un uomo ha aperto il fuoco in una strada del quartiere greco sono una ragazza di 18 anni e una bambina di 10 anni. Lo ha reso noto la polizia, che non esclude al momento alcuna pista, compresa quella terroristica. I feriti sono 14, 5 in gravi condizioni, tra i quali una bimba di 8 anni. (ANSA).