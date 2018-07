Salvati escursionisti in difficoltà, muore loro cane

(ANSA) - CAPRAIA (LIVORNO), 23 LUG - Sei escursionisti di Montecatini (Pistoia), 4 donne e due uomini tra i 30 e i 50 anni, in difficoltà durante un'escursione a Capraia (Livorno) sono stati soccorsi via mare dalla Capitaneria in collaborazione con i volontari della Svs. Il cane che era con loro, un Bull Terrier di un anno, è deceduto probabilmente per il caldo e la disidratazione. Rimasti quasi senz'acqua, dopo aver percorso alcuni chilometri sui sentieri, i 6 escursionisti, con il cane già in difficoltà, si sono resi conto che non riuscivano a rientrare e hanno lanciato l'allarme. Raggiunti e rifocillati dai soccorsi arrivati via mare con un gommone della guardia costiera che è attraccato, a circa 4 km da dove si trovavano, sono stati quindi accompagnati all'imbarcazione e da qui trasferiti al porto di Capraia. Tutti in buone condizioni, seppur provati, nessuno di loro ha avuto necessità di assistenza medica mentre l'animale nonostante gli sforzi dei soccorritori che lo hanno portato in braccio non c'è stato niente da fare.