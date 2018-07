Ecuador: tribunale respinge libertà provvisoria per Correa

(ANSA) - QUITO, 23 LUG - Il Tribunale della Corte nazionale dell'Ecuador ha confermato oggi a Quito il carcere preventivo per l'ex presidente Rafael Correa, deciso dal giudice Daniella Camacho nell'ambito di un processo legato al sequestro nel 2012 in Colombia dell'avvocato e uomo politico ecuadoriano, Fernando Balda. Lo riferisce il quotidiano El Universo di Guayaquil. Nella sua pagina online il giornale ha segnalato che una richiesta di revoca della detenzione preventiva presentata dalla difesa dell'ex capo di Stato, è stata respinta all'unanimità dai giudici del tribunale. Il procuratore generale Paúl Pérez aveva chiesto alla corte di respingere la richiesta di revoca del provvedimento anche perché Correa, che attualmente vive in Belgio, non si è presentato davanti al giudice a cui è stata affidata la gestione del caso.