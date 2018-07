Francia: Benalla, prefetto scarica responsabilità su Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 23 LUG - Il prefetto di Parigi, Michel Delpuech, nel corso dell'audizione all'Assemblea Nazionale, scarica sull'Eliseo ogni responsabilità rispetto al caso di Alexandre Benalla, l'ex bodyguard e stretto collaboratore del presidente Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio in Place de la Contrescarpe. Intervenendo dinanzi alla commissione d'inchiesta dell'Assemblea Nazionale, Delpuech ha dichiarato di non essere "mai stato sollecitato" per autorizzare Benalla a partecipare alle operazioni di mantenimento dell'ordine durante le manifestazioni del primo maggio a Parigi. Dinanzi ai deputati, Delpuech ha anche denunciato "derive individuali inaccettabili, condannabili, in un retroterra di favoritismi malsani".