Visita a sorpresa ministro Trenta in Libia, vede Sarraj

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Visita a sorpresa del ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. A quanto apprende l'ANSA Trenta in mattinata e' atterrata all'aeroporto di Tripoli, dove e' stata accolta dal suo omologo libico. In giornata Trenta incontrerà al Palazzo Presidenziale il premier libico Fayez al-Sarraj e, subito dopo si rechera' a Misurata per visitare l'ospedale da campo italiano. Il rientro in Italia e' previsto in serata e attorno alle 19 il titolare della Difesa terra' una conferenza stampa all'aeroporto di Ciampino. "La visita in Tunisia e in Libia rientra nell'azione coordinata che la Difesa, assieme agli Interni e agli Esteri, sta portando avanti per la stabilizzazione dell'aera e il contenimento dei flussi migratori", spiegano fonti della Difesa facendo riferimento alla visita di ieri del ministro Trenta a Tunisi, dove ha incontrato presidente Beji Caid Essebsi.