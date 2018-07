La proposta Ue sui centri, 6mila euro a migrante

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Centri controllati" nei Paesi Ue "su base volontaria" per migliorare le procedure di asilo e accelerare i rimpatri degli irregolari. E' la proposta della Commissione Ue inviata alle capitali e che prevede sostegno finanziario agli Stati che accettano di ospitare i centri. Inoltre, i Paesi che accettano il trasferimento dei migranti sbarcati in uno dei centri controllati - si legge nel documento che l'ANSA ha potuto visionare a Roma - riceveranno 6mila euro per ogni profugo. La Commissione Ue propone il concetto di piattaforme di sbarco dei migranti nei Paesi non Ue in stretta cooperazione con l'Oim e l'Unhcr e in collaborazione con i paesi terzi. L'obiettivo è contribuire a garantire una responsabilità regionale realmente condivisa nel rispondere alle complesse sfide migratorie, ridurre le morti in mare e garantire uno sbarco ordinato e prevedibile. Non si tratterà di campi né di centri di detenzione, ma di aree gestite nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.