Abusi su due bimbe compagna, un arresto nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - E' accusato di aver abusato sessualmente di due sorelline, all'epoca dei fatti, di appena di 7 ed 8 anni, figlie della sua ex compagna. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri nell'alto Casertano. A sporgere denuncia ai militari sono stati i genitori delle due sorelle. Le due vittime, ora adolescenti, hanno riferito agli investigatori i fatti che sarebbero avvenuti qualche anno fa, quando si trovavano da sole in casa con l'indagato che all'epoca dei fatti aveva una relazione con la mamma delle due sorelline. L'uomo, inoltre, secondo quanto ricostruito, avrebbe usato violenza fisica e verbale anche nei confronti della mamma delle due bimbe. Il fermo dell'uomo è stato disposto appena 48 ore dopo l'iscrizione della notizia di reato a causa, si legge in una nota della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha coordinato le indagini, della gravità dei fatti emersi.