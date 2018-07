Terremoto: ad Amatrice e Accumoli riprende rimozione macerie

(ANSA) - RIETI, 24 LUG - I tecnici dell'assessorato all'Urbanistica e al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio hanno compito, questa mattina, un nuovo sopralluogo ad Amatrice per verificare le operazioni di rimozione delle macerie ancora rimaste. E' stata infatti completata l'ultima gara per il recupero, trattamento e smaltimento dei materiali nei due comuni del Reatino devastati dal terremoto: in particolare, fa sapere la Regione, sono state cantierate le ultime aree nelle frazioni di Amatrice e Accumuli e sono cominciate le attività di rimozione delle macerie anche nel centro storico di Amatrice. "I cantieri - ha spiegato Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica e al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio - verranno costantemente monitorati per chiudere in tempi certi il capitolo macerie e facilitare le operazioni di ricostruzione nelle varie frazioni già deperimetrate".