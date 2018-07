(ANSA) - WASHINGTON, 24 LUG - Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran": lo ha detto durante un incontro con i veterani in Kansas poche ore dopo il tweet esplosivo contro il presidente iraniano Hassan Rohani. "Non minacciare mai più gli Stati Uniti - aveva scrive Trump ieri su Twitter - o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima. Non siamo un Paese che tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione".